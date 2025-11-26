Маколей Калкин «Один дома» түсіріліміне оралуға дайын
АСТАНА.KAZINFORM — Актер Маколей Калкин «Один дома» фильмінің жалғасында Кевин Маккаллистер рөлін қайта ойнай алатынын айтты, деп хабарлайды Yahoo.
1990 жылғы Рождестволық классикалық «Один дома» және оның 1992 жылғы жалғасы «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» фильмдерінде Кевин Маккаллистер рөлін ойнап, бала күнінде танымал болған 45 жастағы актер «Маколей Калкинмен ностальгиялық түн» туры кезінде сюжеттің жалғасы туралы идеясымен бөлісті.
— Мен жалғызбасты әкемін, ажырасқан адаммын. Мен көп жұмыс істеймін, бірақ оған жеткілікті көңіл бөлмеймін, сол үшін бала маған ашуланып мені үйден қуып жібереді. (Кевиннің ұлы) мені жібермейді… және ол маған тұзақ құрады, — деді актер.
Калкин ұлының сенімін жаулап алу үшін қандай да бір келісімге келуі керек екенін айтты.
Актер алғашқы екі бөлімде ғана ойнағанымен, «Один дома» франшизасы алты фильмді қамтиды.
«Один дома 3» (1997) негізгі актерлер құрамынсыз шыққан алғашқы фильм болды, режиссер Крис Колумбус пен композитор Джон Уильямс та жобадан кетті.
2002 жылы бұл фильмнен кейін алғашқы екі фильмнің кейіпкерлерін әртүрлі актерлер сомдаған «Один дома 4» атты жеке телехикая шықты.
Тағы бір аттас телехикая 2012 жылы жарық көрді, ал Disney+ франшизаны 2021 жылы фильмді жеке сиквелмен қайта жандандырды.
Соңғы фильмде Элли Кемпер, Роб Делани, Арчи Йейтс, Эйслинг Би және Кенан Томас ойнайды, ал Девин Рэтрей түпнұсқа екі фильмдегі Базз МакКаллистер рөлін қайта сомдайды.