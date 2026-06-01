Малайзия 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруін шектейді
АСТАНА.KAZINFORM — Малайзия цифрлық ортада жас пайдаланушыларды қорғауды күшейту бойынша жаһандық күш-жігерге қосылды, деп хабарлайды Associated Press.
1 маусымда елде 16 жасқа толмаған балаларға жеке әлеуметтік медиа аккаунттарын ашуға тыйым салатын жаңа ереже күшіне енді.
Жаңа талаптар Facebook, Instagram, TikTok және YouTube сияқты 8 миллионнан астам пайдаланушысы бар әлеуметтік медиа платформаларына қолданылады.
Ереже балалардың жасын тексеруді талап етеді және 16 жасқа толмаған пайдаланушыларды тіркеуге тыйым салады.
Бар пайдаланушылар үшін жасын тексеру алдағы алты ай ішінде біртіндеп енгізіледі.
16 жасқа толмаған пайдаланушыларға фотосуреттер мен видеоларды қоса алғанда, деректерін сақтауға немесе беруге бір ай уақыт беріледі. Осы мерзімнен кейін олардың аккаунты шектеуге, тоқтата тұру немесе басқа шараларға ұшырауы мүмкін.
Заңды орындамаған компанияларға 10 миллион ринггитке (2,5 миллион АҚШ доллары) дейін айыппұл салынады.
Технологиялық компаниялар Малайзияның жаңа талаптарын қалай орындайтыны туралы әлі толық ақпарат берген жоқ.
Үкімет бұл шаралар балаларды зиянды контенттен, кибербуллингтен және шамадан тыс пайдалануды ынталандыруға арналған платформа мүмкіндіктерінен қорғауға бағытталғанын мәлімдеді.
Алайда, сала өкілдері 16 жасқа толмаған пайдаланушыларға әлеуметтік желілерге толық тыйым салу кері әсер етуі мүмкін екенін ескертеді. Олардың пікірінше, мұндай шаралар жасөспірімдерді қауіпсіз емес және реттелмеген интернет платформаларын пайдалануға итермелеуі мүмкін.
Балама ретінде компаниялар кәмелетке толмағандарға арналған қорғаныс құралдарын, соның ішінде байланыс, экран уақыты және орынсыз мазмұнға қол жеткізуге шектеулер қойылған арнайы жасөспірім аккаунттарын ұсынады.
Бұған дейін Еуропалық Одақ әлеуметтік желі пайдаланушылары үшін жас шектеуін қарастырып жатқаны хабарланған болатын.
Сондай-ақ, біз Түркия парламентінің әлеуметтік желілердің 15 жасқа толмаған пайдаланушыларға қызмет көрсетуіне тыйым салатын заң қабылдағанын хабарладық.