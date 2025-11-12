Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық әрекет күдігімен ұсталды
АҚТАУ. KAZINFORM – Бас прокуратураның хабарлауынша, қызметкер алаяқтық жасады деген күдікке ілінген.
– Қызметтік тәртіп бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау мақсатында, Бас прокуратураның ішкі қауіпсіздік департаменті Маңғыстау облысы бойынша ҰҚК департаментімен бірлесіп, 2025 жылғы 9 қарашада алаяқтық әрекеттер жасады деген күдікпен Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері ұсталды, - делінген хабарламада.
Аталған қызметкер 2024 жылдан бері бала күтіміне байланысты еңбек демалысында болуына орай нақты қызметтік міндеттерін атқармаған.
Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін, «ҰБТ-ға көмектесемін»: Павлодарда алаяқтықпен 1 млн теңге алған күдікті ұсталған болатын.
Ал, Ақтөбеде спорт мектебінің жаттықтырушысы алаяқтық жасағаны үшін сотталды.