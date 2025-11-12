KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:03, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық әрекет күдігімен ұсталды

    АҚТАУ. KAZINFORM – Бас прокуратураның хабарлауынша, қызметкер алаяқтық жасады деген күдікке ілінген. 

    Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері ұсталды
    Фото: Polisia.kz

    – Қызметтік тәртіп бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау мақсатында, Бас прокуратураның ішкі қауіпсіздік департаменті Маңғыстау облысы бойынша ҰҚК департаментімен бірлесіп, 2025 жылғы 9 қарашада алаяқтық әрекеттер жасады деген күдікпен Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері ұсталды, - делінген хабарламада. 

    Аталған қызметкер 2024 жылдан бері бала күтіміне байланысты еңбек демалысында болуына орай нақты қызметтік міндеттерін атқармаған. 

    Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. 

    Бұған дейін, «ҰБТ-ға көмектесемін»: Павлодарда алаяқтықпен 1 млн теңге алған күдікті ұсталған болатын. 

    Ал, Ақтөбеде спорт мектебінің жаттықтырушысы алаяқтық жасағаны үшін сотталды. 

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы ҚР Бас прокуратурасы Прокуратура Қылмыс Ақтау
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар