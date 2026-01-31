22:56, 31 Қаңтар 2026 | GMT +5
Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылады
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
- Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 31 қаңтар сағат 22:00-ден бастап республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 632-718 шақырым аралығында, яғни Шетпе елді мекені мен Жетібай елді мекені арасында барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген ақпаратта.
Жол қозғалысын 1 ақпан күні сағат 11:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласу арқылы алуға болады.
Айта кетейік, бүгін төрт облыста жол қозғалысы жабылған болатын.