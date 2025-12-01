KZ
    Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АҚТАУ. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғаны туралы ақпарат жариялады. 

    Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

    – 2025 жылғы 19 желтоқсан сағат 01:00-де ауа райының нашарлауына байланысты Республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332–632 шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада. 

    Жолды 2025 жылғы 19 желтоқсан сағат 12:00-де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетейік, бұған дейін ШҚО-да қар көшкінінің түсірілуіне байланысты тағы да жол жабылатынын хабарлағанбыз. 

