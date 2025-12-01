01:52, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АҚТАУ. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Маңғыстау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғаны туралы ақпарат жариялады.
– 2025 жылғы 19 желтоқсан сағат 01:00-де ауа райының нашарлауына байланысты Республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» 332–632 шақырым аралығындағы Бейнеу елді мекенінен Шетпе елді мекеніне дейін барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.
Жолды 2025 жылғы 19 желтоқсан сағат 12:00-де ашу жоспарланған.
