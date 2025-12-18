KZ
    ШҚО-да қар көшкінінің түсірілуіне байланысты тағы да жол жабылады

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкінінің түсірілуіне байланысты тағы да жол жабылады.  

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 19 желтоқсанда сағат 9:00-де «Қазселденқорғау» мекемесінің қызметкерлері профилактикалық мақсатта қар көшкінін түсіреді.

    – Соған байланысты облыстық маңызы бар Өскемен-Таулы Үлбі-Солтүстік тасжолының 30-37 шақырымында көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа тыйым салынады. Жолдың нақты қашан ашылатыны әзірге белгісіз, - делінген ақпаратта.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді. 

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкіні түсірілгені хабарланған. 

