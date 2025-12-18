KZ
    15:50, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Шығыс Қазақстанда қар көшкіні түсірілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкіні түсірілді. 

    Фото: Видеодан алынған скрин

    «Қазселденқорғау» ШҚ филиалы бақылаушыларының деректері бойынша Алтай ауданының тауларында қардың биіктігі шамамен 45-50 сантиметрге жетті. Азаматтардың қауіпсіздігі мақсатында «Өскемен-Алтай» автожолында профилактикалық түсулер уақтылы жүргізілді. 

    Фото: Видеодан алынған скрин


    — Қар көшкінін бастауға бағытталған іс-шаралар Сығылған ауа немесе газ-ауа қоспасының жарылыстары арқылы қар массаларына әсер етуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде 3 түсу жүргізіліп, 2466 текше метр қар түсті, — деп атап өтті ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» ШҚ филиалының басшысы Ербол Бекпаев.

    Фото: Видеодан алынған скрин

    ШҚО ТЖД және ҚР ТЖМ Қазселденқорғау филиалының ШҚ мамандары таулардағы демалыс әуесқойларына сақтық шараларын сақтау керектігін ескертеді. Қар көшкіні адамның шуы мен айқайынан шығуы бек мүмкін.

    — Қауіпті болдырмау үшін тауға шықпас бұрын көшкін қаупі туралы дауыл туралы ескерту бар-жоғын тексеріңіз, — деп ескертті ведомстводан.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді.

    Еске сала кетейік, ШҚО-да жасанды жолмен қар көшкінін түсіруге байланысты жол жабылатынын жазған едік.

