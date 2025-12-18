Шығыс Қазақстанда қар көшкіні түсірілді
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында жасанды жолмен қар көшкіні түсірілді.
«Қазселденқорғау» ШҚ филиалы бақылаушыларының деректері бойынша Алтай ауданының тауларында қардың биіктігі шамамен 45-50 сантиметрге жетті. Азаматтардың қауіпсіздігі мақсатында «Өскемен-Алтай» автожолында профилактикалық түсулер уақтылы жүргізілді.
— Қар көшкінін бастауға бағытталған іс-шаралар Сығылған ауа немесе газ-ауа қоспасының жарылыстары арқылы қар массаларына әсер етуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде 3 түсу жүргізіліп, 2466 текше метр қар түсті, — деп атап өтті ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» ШҚ филиалының басшысы Ербол Бекпаев.
ШҚО ТЖД және ҚР ТЖМ Қазселденқорғау филиалының ШҚ мамандары таулардағы демалыс әуесқойларына сақтық шараларын сақтау керектігін ескертеді. Қар көшкіні адамның шуы мен айқайынан шығуы бек мүмкін.
— Қауіпті болдырмау үшін тауға шықпас бұрын көшкін қаупі туралы дауыл туралы ескерту бар-жоғын тексеріңіз, — деп ескертті ведомстводан.
Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға кеңес берді.
Еске сала кетейік, ШҚО-да жасанды жолмен қар көшкінін түсіруге байланысты жол жабылатынын жазған едік.