Маңғыстау полициясында 50-ден астам ұлт өкілі қызмет етеді
АСТАНА.KAZINFORM - Маңғыстау полициясының қатарында 50-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері абыройлы қызмет етіп келеді, – деп хабарлайды Polisia.kz.
Олар күнделікті міндеттерін жоғары жауапкершілікпен атқарып, Қазақстан Республикасына адал қызмет етудің үлгісін көрсетіп келеді. Түрлі этнос өкілдерін біріктіретін басты құндылық – ортақ Отанға деген сүйіспеншілік пен антқа адалдық.
Қандай ұлттан шыққанына қарамастан, барлығының мақсаты бір – елге қызмет ету, қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету. Бұл – бірлік пен татулықтың, өзара құрмет пен сенімнің айқын көрінісі.
Ақтау қаласы ПБ патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы Владимир Качаненко да бұл мерекенің маңызын ерекше атап өтті.
– Менің ұлтым – татар, туған жерім – Алматы қаласы. Қазақстан Республикасының азаматы болғанымды мақтан тұтамын. Қазақ қызына үйленіп, отау құрдым, – деді ол.
Ал Маңғыстау облысы ПД штаб басқармасының бастығы Наталья Владимировна өз сөзінде мемлекеттік тілге деген құрметін жеткізді.
– Менің ұлтым – орыс. Ішкі істер органдарында 25 жылдан бері қызмет атқарып келе жатырмын. Ақтау қаласында тудым. Қазақ тіліне деген махаббатым шексіз және оны жетік меңгергенмін, – деді ол.
Қазақстан халқының бірлігі күні – бейбітшілік пен келісімнің мерекесі. Осы орайда Маңғыстау полициясының қызметкерлері қоғамдағы тұрақтылықты сақтау жолында аянбай еңбек етіп, ел бірлігін нығайтуға өз үлесін қосып келеді.
