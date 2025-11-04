KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:43, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты

    АҚТАУ. KAZINFORM – Аймақта итбалықтардың жаппай қырылуы қайта басталды. Кеше 3 қарашада Маңғыстау облыстық экология департаментінің мамандары балық инспекциясы басқармасымен бірлесіп, Түпқараған ауданындағы жағалаудан 112 Каспий итбалығынның өлексесін тапты.

    Маңғыстауда итбалықтардың өлексесінің саны жүзден асты
    Фото: Маңғыстау облыстық экология департаменті

    Экологтардың хабарлауынша, мамандар Түпқараған ауданы Форт-Шевченко, Баутино елді мекендерінің теңіз жағалауынан су сынамаларын алу жұмыстарын жүргізген. 

    - Сонымен қатар, облыстық балық инспекциясы басқармасымен бірлесіп, Асан елді мекенінен Баутино мүйісіне дейінгі Түпқараған ауданының жағалау сызығын мониторингтеу барысында, Каспий итбалығының 112 өлексесі анықталды.

    Оның ішінде, Асан елді мекенінен Форт-Шевченко қаласының жағажайына дейін – 39, Форт-Шевченко қаласының жағажайынан Баутино мүйісіне дейін 73 өлексе анықталды, - делінген хабарламада.

    Бұған дейін, Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатқанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Итбалық Экология Каспий
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар