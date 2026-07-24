Маңғыстауда көлік-логистика саласы 8,5%-ға өсті
АСТАНА. KAZINFORM — Теңіз және құрлық дәліздері арқылы жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы нәтижесінде көлік қызметтері 8,5%-ға өсіп, 272,6 млрд теңге болды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Маңғыстау облысының қолайлы географиялық жағдайы және теңіз порттарының болуы оның транзиттік тасымалдарды дамытудағы ерекше рөлін айқындайды. Теңіз және құрлық дәліздері арқылы жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы нәтижесінде көлік қызметтері 8,5%-ға өсіп, 272,6 млрд теңге болды.
Порт инфрақұрылымының жүктемесін одан әрі арттыру, Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту және теміржол, автомобиль мен теңіз тасымалдары арасындағы байланыстарды нығайту айрықша маңызға ие.
Ішкі саудада да оң көрсеткіштер байқалды. Оның айналымы 500 млрд теңгеге жетіп, нақты мәнде 3,3%-ға өсті. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 17,8 млрд теңгені құрады. Өткен жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда көрсеткіш 1,9%-ға өсті.
Айта кетелік Маңғыстауда өңдеу өнеркәсібі 39%-ға өскен еді.