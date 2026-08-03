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    Маңғыстауда құтқарушылар жағалаудан қашықтап кеткен жұпқа көмектесті

    АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ құтқарушылары теңізде үрлемелі жүзу шеңберімен жағалаудан алыстап кеткен демалушыларға тағы да көмек көрсетті, деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі.

    Маңғыстауда құтқарушылар жағалаудан қашықтап кеткен жұпқа көмектесті
    Фото: видеодан алынған скрин

    Маңғыстау облысында Ақтау қаласынан 25 шақырым жерде, Каспий теңізі жағалауындағы «Шора» каналы ауданында ТЖМ жедел жасағының жасағының құтқарушылары үгіт-насихат және профилактикалық іс-шаралар барысында 1999 және 2000 жылы туған жас жұпты құтқарды.

    -Олар демалыс кезінде олар үрлемелі жүзу шеңберімен жағалаудан шамамен 800 метр қашықтыққа теңізге алыстап кеткен. Құтқарушылар оларды дер кезінде байқап, жағаға жеткізді,-делінген хабарламада.

    Құтқарылған азаматтарға медициналық көмек қажет болған жоқ.

    Осыған дейін ТЖМ құтқарушылары Қарқаралы тауларында адасқан туристерді тапқан болатын.

     

    Маңғыстау облысы Оқиға ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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