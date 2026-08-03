Маңғыстауда құтқарушылар жағалаудан қашықтап кеткен жұпқа көмектесті
АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ құтқарушылары теңізде үрлемелі жүзу шеңберімен жағалаудан алыстап кеткен демалушыларға тағы да көмек көрсетті, деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі.
Маңғыстау облысында Ақтау қаласынан 25 шақырым жерде, Каспий теңізі жағалауындағы «Шора» каналы ауданында ТЖМ жедел жасағының жасағының құтқарушылары үгіт-насихат және профилактикалық іс-шаралар барысында 1999 және 2000 жылы туған жас жұпты құтқарды.
-Олар демалыс кезінде олар үрлемелі жүзу шеңберімен жағалаудан шамамен 800 метр қашықтыққа теңізге алыстап кеткен. Құтқарушылар оларды дер кезінде байқап, жағаға жеткізді,-делінген хабарламада.
Құтқарылған азаматтарға медициналық көмек қажет болған жоқ.
Осыған дейін ТЖМ құтқарушылары Қарқаралы тауларында адасқан туристерді тапқан болатын.