KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Маңғыстауда тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстау облысында тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр. Бұл туралы Қазақстандағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға арналған халықаралық инвестициялық диалогта Қазақстандық МЖӘ орталығы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Айдос Көбетов мәлімдеді.

    Маңғыстауда тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр
    Фото: pexels

    Оның айтуынша, жоба мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында іске асырылады.

    — Маңғыстау облысында тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр. Бұл жобаны Дүниежүзілік банктің Халықаралық қаржы корпорациясы сүйемелдеп жатыр, — деді Айдос Көбетов.

    Спикердің айтуынша, аталған жоба Мемлекет басшысының тапсырмасымен айқындалған ерекше маңызы бар жеті ірі жобаның қатарына кіреді.

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында жалпы құны 3 трлн теңгеден асатын 1300 келісім жасалғаны хабарланған еді.

    Маңғыстау облысы Құрылыс Зауыт Су
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Авторлар