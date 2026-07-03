Маңғыстауда тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстау облысында тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр. Бұл туралы Қазақстандағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға арналған халықаралық инвестициялық диалогта Қазақстандық МЖӘ орталығы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Айдос Көбетов мәлімдеді.
Оның айтуынша, жоба мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында іске асырылады.
— Маңғыстау облысында тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыландыратын зауыт салу жоспарланып отыр. Бұл жобаны Дүниежүзілік банктің Халықаралық қаржы корпорациясы сүйемелдеп жатыр, — деді Айдос Көбетов.
Спикердің айтуынша, аталған жоба Мемлекет басшысының тапсырмасымен айқындалған ерекше маңызы бар жеті ірі жобаның қатарына кіреді.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында жалпы құны 3 трлн теңгеден асатын 1300 келісім жасалғаны хабарланған еді.