Маңғыстауда туризмді дамыту: кадр даярлауда Корея тәжірибесі қалай пайдаланылмақ
АҚТАУ. KAZINFORM — Кореяның техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі инновациялық тәсілдері Маңғыстау облысындағы оқу бағдарламаларын жаңғыртуға негіз болмақ.
Маңғыстау облысында туризм саласын дамыту мақсатында жергілікті колледждердің Корея Республикасының оқу орындарымен орнатқан жаңа әріптестігі өңірдегі кадр даярлаудың мазмұнына өзгеріс енгізе бастады.
Кореямен орнатылған әріптестік туризм саласына қажетті кадрларды даярлау жүйесін күшейтіп, еліміздің батысындағы туристік әлеуетті дамытуға тікелей ықпал етуі мүмкін.
Өңірлік делегацияның Кореядағы Sungwoon University, Hoseo University, Seowon University және басқа да білім беру ұйымдары ұжымдарымен кездесуі нәтижесінде бірқатар меморандумға қол қойылды. Бұл құжаттар инженерлік білім, цифрлық дидактика, педагогикалық бағыт және академиялық мобильдік бойынша бірлескен жобаларды іске асыруға жол ашады деп жоспарланып отыр.
Туризм саласы үшін маңызды қадамдардың бірі — Маңғыстау туризм колледжінің Seowon University-мен жасасқан серіктестігі. Осы ынтымақтастық аясында «Туризм» мамандығына авиациялық туризм бағытындағы кәсіби модульдерді енгізу жоспарланды. Бұл өңірдің қызмет көрсету сапасын көтеру және халықаралық стандарттарға сай мамандар даярлау мақсатында қолға алынып отыр.
— Корея сапарында AI, Smart Energy және Digital Pedagogy бағыттары бойынша бірлескен модульдік курстар мен сертификаттық бағдарламаларды әзірлеуге, Hoseo University зертханалары базасында қысқа мерзімді тағылымдамалар мен тәжірибелер ұйымдастыруға, оқытушыларға цифрлық технологиялар саласы бойынша біліктілікті арттыру курстарын өткізуге келістік. Бұл білім саласындағы жаңа деңгей, — деді колледж директоры Жания Сармурзина.
Бұдан былай туристік қызмет көрсетуге қажетті soft skills, сервис мәдениеті және қауіпсіздік стандарттары сияқты нақты дағдыларды дамытуға басымдық берілмек.
Облыстық білім басқармасы бұл серіктестікті өңірдегі техникалық және кәсіби білім жүйесін жаңғыртудың маңызды кезеңі деп бағалап отыр.
