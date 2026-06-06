Маңғыстаудағы жерасты мешіттерінен Париж сахнасына дейін: ЮНЕСКО-мен бірлескен жоспарлар пысықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының жыл сайынғы отырысы өтті.
Іс-шараға салалық мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ Қазақстандағы ЮНЕСКО комитеттерінің жетекшілері мен басқа да сарапшылық қауымдастықтарының мүшелері қатысты.
Отырыста ЮНЕСКО және ИСЕСКО ұйымдарымен өзара іс-қимылды дамытудың басым бағыттары мен алдағы жоспарлары талқыланды. Ерлан Қарин Президенттің ЮНЕСКО-мен ынтымақтастықты нығайтуға айырықша көңіл бөліп отырғанын атап өтіп, Мемлекет басшысының осы бағытта берген тапсырмаларын орындаудың маңызына тоқталды.
Жиында жасанды интеллект саласындағы халықаралық озық тәжірибені зерделеу және су мәселесіне қатысты жаһандық күн тәртібін ілгерілету жөнінде нақты міндеттер қойылды.
Сонымен қатар ЮНЕСКО және ИСЕСКО ұйымдарының Астанада өткен Өңірлік экологиялық саммит және ЮНЕСКО аясында ұйымдастырылған Алтын Ордаға арналған халықаралық симпозиум секілді маңызды іс-шараларды ұйымдастыруға қосқан қомақты үлесі жоғары бағаланды.
Отырысқа қатысушылар алдағы іс-шараларға дайындық мәселелерін де пысықтады. Атап айтқанда, ЮНЕСКО штаб-пәтерінде опера әншісі Ермек Серкебаев пен режиссер Абдолла Қарсақбаевтың 100 жылдық мерейтойларын атап өту, сондай-ақ Пусан қаласында ұйымдастырылатын ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар комитетінің 48-сессиясына қазақстандық делегацияның қатысуы секілді мәселелер талқыланды. Аталған сессияда Қазақстан ұсынған «Маңғыстаудың жерасты мешіттері» номинациясы қаралады.
Бұған дейін Алматыда Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен «Қазақстан тарихы: ежелгі дәуірден бүгінге дейін» атты жеті томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының кезекті отырысы өткен еді.