Мансұр Хабибулла Ислам ынтымақтастығы ойындарында үшінші орын алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық джиу-джитсу шебері Мансұр Хабибулла Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында қола медаль жеңіп алды.
Мансұр Хабибулла 62 келі салмақта ел намысын қорғады. ҚР ҰОК мәліметінше, үшінші орын үшін өткен белдесуде Хабибулла Алжир спортшысы Бесо Абдельмалекпен күш сынасты. Нәтижесінде отандасымыз жеңіске жетті.
Айта кетейік, қазақстандық балуан Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күмістен алқа тақты.
