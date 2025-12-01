Марко Рубио АҚШ пен Украина делегацияларының келіссөзі нәтижелі өткенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Трамптың бейбітшілік жоспары бойынша келіссөздерді «өте өнімді» деп сипаттады. Бірақ мақсатқа жету үшін көбірек жұмыс істеу керектігін атап өтті, деп хабарлайды DW.
- Женевадағы келіссөздердің нәтижелері мен осы аптадағы оқиғаларға негізделген тағы бір өте өнімді сессия өткіздік, - деді Мемлекеттік хатшы.
Ол Украинадағы келісімге қол жеткізу үшін Ресейді қосу керек деп мәлімдеді. Осы мақсатта арнайы елші Стивен Уиткофф алдағы күндері Мәскеуге барады.
Украина делегациясындағы дереккөз бұған дейін AFP агенттігіне қақтығысты тоқтатуға арналған «бейбітшілік жоспары» бойынша жабық келіссөздер «қиын» болғанын айтқан. Ол қатысушылар АҚШ-Ресей келіссөздерінде нақты нәтижеге қол жеткізуге тырысып жатқанын қосты.
CNN дереккөзінің хабарлауынша, тараптар қақтығыстың аяқталуына қатысты ең сезімтал мәселелердің кейбірін қарастырды. Украина мен АҚШ делегацияларының Флоридадағы келіссөзі үзіліспен қоса есептегенде шамамен алты сағатқа созылды.
Бұған дейін АҚШ пен Украина делегациялары бейбітшілік жоспары туралы келіссөз жүргізіп жатқанын жазған едік.