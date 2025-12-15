Мароккодағы су тасқыны 37 адамның өмірін қиды
АСТАНА.KAZINFORM — Марокко жағалауындағы Сафи провинциясында қатты жаңбыр салдарынан болған су тасқынынан кем дегенде 37 адам қаза тапты.
Al Jazeera-ның мәліметі бойынша, ел астанасы Рабаттың оңтүстігіне қарай шамамен 300 шақырым жерде орналасқан тарихи ескі Сафи қаласында кем дегенде 70 үй мен кәсіпорын бір сағаттық нөсер жаңбырда су астында қалды.
Сафи провинциялық әкімшілігінің мәлімдемесінде іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатқаны және зардап шеккен аудандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тұрғындарға қолдау көрсету үшін қажетті шаралар қабылданғаны айтылған.
Жолдың зақымдануы Атлант мұхитының порт қаласына апаратын бірнеше бағыттағы көлік қозғалысын тоқтатты.
Дүйсенбіде Сафи провинциясының Ұлттық білім беру басқармасы барлық мектепте сабақтарды тоқтатты.
Метеорологиялық қызмет сейсенбіде бүкіл ел бойынша нөсер болады деп болжайды.
Сонымен қатар, Марокконың шығысында қатты аяз салдарынан қайтыс болғандар тіркелді. Алжир шекарасына жақын жерде соңғы аптада Сахарадан оңтүстік Африкадан келген тоғыз құжатсыз мигрант гипотермиядан қайтыс болды.
