Мәскеуде 28 сәуірге дейін сары қауіп деңгейі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Мәскеу мен Мәскеу облысында 28 сәуір кешіне дейін ауа райына байланысты «сары» қауіп деңгейі енгізілді, деп хабарлайды ТАСС.
Ресей Гидрометорталығының мәліметінше, бұл ескерту жауын-шашынның күшеюі, қар аралас жаңбырдың жаууы, көктайғақтың пайда болуы және желдің күшеюіне байланысты жарияланған.
– Сары деңгей 28 сәуір күні таңғы 09:00-ге дейін күшінде болады. Кей жерлерде жауын-шашын күшейіп, қар аралас жауын электр желілері мен ағаштарды зақымдап, жолдарда көктайғақ қалыптасуы мүмкін, – деді ведомство өкілі.
Синоптиктердің болжамынша, алдағы тәулікте Мәскеуде жауын-шашын жалғасып, жаңбыр біртіндеп қарға ұласады. Дүйсенбі күні негізінен қар түсуі күтіледі. Сонымен қатар желдің екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді.
Метеорологтардың дерегіне сәйкес, алдағы күндері қар жамылғысы 2-7 сантиметрге дейін ұлғаюы мүмкін.
Ауа райының күрт нашарлауына Балтық циклондарының әсері себеп болып отыр. Соның салдарынан атмосфералық қысымның төмендеуі де ықтимал.
Қала билігі тұрғындарға қолайсыз ауа райы кезінде сақтық шараларын сақтауға шақырды. Атап айтқанда, ағаштардың астында тұрмау, көліктерді олардың маңына қоймау және жолда жылдамдық режимін сақтау ұсынылды.
