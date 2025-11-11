Мәскеуде Қазақстан мен Ресей достастығына арналған сквер ашылды
МӘСКЕУ. KAZINFORM - Сквердің ашылу салтанатына Қазақстан мен Ресейдің ресми делегациялары, сондай-ақ өнер қайраткерлері қатысты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Салтанатты шараның ашылу рәсімінде екі елдің әнұраны ойналды.
Шараға ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Қазақстанның Ресейдегі Елшісі Дәурен Абаев, РФ Федерация кеңесі басшысының орынбасары Андрей Яцкин, консерватория директоры Александр Беляков, опера әншісі Мария Мудряк, композитор Ринат Гайсин, әнші Әлiшер Каримов қатысты.
— Бүгінгі күннің символдық мәні бар. Мәскеудің орталығында Қазақстан-Ресей достық скверін ашып жатырмыз. Бұл Мәскеудің көптеген скверлерінің бірі емес, бұл көпжылдық өзара сыйластық, шынайы сенім мен екі мемлекеттің басшылары Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин арасындағы достықтың заңды нәтижесі. Оның символдық мәні біздің халықтарымыз арасындағы мәңгі достық, уақыт пен тарихпен сыналған, — деді Аида Балаева ашылу салтанатында.
Андрей Яцкин атап өткендей, сквер салу идеясын Мәскеу қаласының үкіметі ұсынды және ол Ресейдің Сыртқы істер министрлігі тарапынан қолдау тапты.
— Бұны Ресей мен достас Қазақстан арасындағы тату көршілік және стратегиялық қатынастар айқындайды. Сквердің басқа кезде емес, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейге тарихи, мемлекеттік сапары қарсаңында ашылуы ерекше назар аударуға тұрарлық. Ертең Кремльде Владимир Путинмен келіссөздер өтеді. Біз осы сквердің халықтарымыздың достығы мен ортақ тарихының сақталуына қосылған үлес болады деп сенеміз, — деді ол.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Российская газета» басылымында жарық көрген мақаласында халықтарымызды жанды жіптей байланыстыратын көпқырлы гуманитарлық байланыстар ерекше назар аударуға лайықты екені айтылған болатын. «Биыл Астанада «Қазақстан мен Ресейдің мәңгі достық аллеясының» салтанатты түрде ашылуы екі ел арасындағы мығым әрі достық байланыстың нышанына айналды. Ал жақын уақытта Мәскеуде «Қазақстан–Ресей достығы сквері» ашылмақ», — деп жазылған мақалада.