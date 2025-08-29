Мәскеудегі барлық мектеп МАХ мессенджеріне көшіріледі
МӘСКЕУ. KAZINFORM - 1 қыркүйектен бастап ұялы телефон қосымшаларындағы барлық мектеп және ата-аналар чаты ресейлік Max мессенджеріне көшіріледі, деп хабарлады Ресей астанасының әлеуметтік даму мәселелері жөніндегі қала басшысының орынбасары Анастасия Ракова, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Шенеуніктің айтуынша, тиісті федералдық заң қабылданған және осыған байланысты 1 қыркүйектен бастап барлық мектептегі ата-аналар чаттары Max мессенджеріне ауыстырылады.
Бұрын шенеуніктер ресейлік білім беру жүйесі Max мессенджеріне мүмкіндігінше жылдам ауысатынын, бірақ бұл ауысуды күшпен жүзеге асыруға болмайтынын мәлімдеген болатын.
Еске салайық, MAX – Ресейдегі VK компаниясының «Ростех» экожүйесіндегі компаниялардың қатысуымен және Ресей Цифрлық даму министрлігінің қолдауымен әзірлеген ресейлік мессенджер.
Ресейде Max мессенджері міндетті болатынын жазған едік.