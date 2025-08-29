KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:10, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Мәскеудегі барлық мектеп МАХ мессенджеріне көшіріледі

    МӘСКЕУ. KAZINFORM - 1 қыркүйектен бастап ұялы телефон қосымшаларындағы барлық мектеп және ата-аналар чаты ресейлік Max мессенджеріне көшіріледі, деп хабарлады Ресей астанасының әлеуметтік даму мәселелері жөніндегі қала басшысының орынбасары Анастасия Ракова, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    Мәскеудегі барлық мектеп МАХ мессенджеріне көшіріледі
    Фото: ТАСС

    Шенеуніктің айтуынша, тиісті федералдық заң қабылданған және осыған байланысты 1 қыркүйектен бастап барлық мектептегі ата-аналар чаттары Max мессенджеріне ауыстырылады.

    Бұрын шенеуніктер ресейлік білім беру жүйесі Max мессенджеріне мүмкіндігінше жылдам ауысатынын, бірақ бұл ауысуды күшпен жүзеге асыруға болмайтынын мәлімдеген болатын.

    Еске салайық, MAX – Ресейдегі VK компаниясының «Ростех» экожүйесіндегі компаниялардың қатысуымен және Ресей Цифрлық даму министрлігінің қолдауымен әзірлеген ресейлік мессенджер.

    Ресейде Max мессенджері міндетті болатынын жазған едік.

    Тегтер:
    Ресей Ұялы байланыс Әлем жаңалықтары Әлеуметтік желі
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар