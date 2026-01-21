Масс-медиадағы тауарлардың кейбір түріне салынған тыйым күшін жоюы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Масс-медиадағы кейбір тауарлардың жарнамасына салынған тыйым ішінара алып тасталуы мүмкін. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары, Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Үкімет отырысында мәлім етті.
— Халықтың медиа сауаттылығын арттыру және тәуелсіз БАҚ-ты қолдауға ерекше назар аударылады. Бұл бағытта салалық журналистика комиссиясы және басқа да тетіктер арқылы тиісті жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ, онлайн платформалар мен БАҚ арасындағы жарнама бөлу, кейбір тауарларды жарнамалауға тыйымды ішінара алып тастау мүмкіндіктері заңнама тұрғысынан қарастырылады, — деді министр.
Еске салсақ, кеше Ұлттық құрылтайдың ақырғы отырысы өтіп, жасөспірімдердің әлеуметтік желідегі белсенділігін реттеумен байланысты ұсыныс айтылған еді.
Бұған дейін Үкімет жарнаманы таңбалау жүйесіне жаңа түзетулер енгізіп жатқанын жазған едік.