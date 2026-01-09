М.Әуезов атындағы театрда жөндеу жұмыстары тоқтатылған жоқ – министрлік
АСТАНА. KAZINFORM – Мәдениет және ақпарат министрлігі бірқатар БАҚ-та пайда болған М.Әуезов атындағы театрды қайта жаңғырту жұмыстарына қатысты ақпаратқа түсініктеме берді.
Министрлік мәліметінше, театрды жаңарту жұмыстары тоқтамаған.
– Бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында М.Әуезов атындағы театрды қайта жаңғырту жұмыстарының баяу жүріп жатқаны немесе тоқтатылып тұрғаны туралы жарияланған ақпараттарға байланысты төмендегіні хабарлаймыз. Нысанды қайта жаңғырту жұмыстары тоқтатылған жоқ. Қазіргі уақытта жоба жаңа қаржы жылының басталуын күтуде, содан кейін белгіленген тәртіпке сәйкес жұмыстарды жалғастыру үшін қажетті қаражат бөлінеді. Нысандағы жөндеу жұмыстары уәкілетті мемлекеттік органдардың тұрақты бақылауында. М.Әуезов атындағы театрды қайта жаңғырту оның тарихи және мәдени құндылығын сақтауға қойылатын барлық талаптарды сақтай отырып, толық аяқталатын болады, - деп хабарлады министрліктен.
Бұған дейін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театрын жөндеу жұмыстары 2026 жылға дейін аяқталатыны хабарланған еді.
Алматыда Әуезов театрының қасбетін жаңартудың тағы бір нұсқасы қаралды.
Еске салайық, 2020 жылы Әуезов театрына «Ұлттық» мәртебесі берілді.