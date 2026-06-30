Маусым айында алтын бағасы 12%-ға төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM — Сейсенбі күні алтын унциясына 4000 доллардан төмен түсіп, сегіз айға жуық уақыт ішіндегі ең төменгі деңгейге жетті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
Бағалы металл осы айда 12%-дан аса төмендеді. Нарықтар биылғы жылы ФРЖ ставкаларының өсетінін болжайды, алғашқы өсім қыркүйекте болуы мүмкін, деп жазады Trading Economics.
Таяу Шығыстағы белгісіздік жағдайында алтын төрт ай қатарынан төмендеуі мүмкін.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, сағат 4:20–дағы жағдай бойынша алтынның спот бағасы унциясына 3975 долларды құрады.
Инвесторлар қазір ақша-несие саясатының болжамы туралы қосымша ақпарат алу үшін АҚШ-тағы соңғы айлық жұмыс орындары туралы есепті күтеді.
KCM Trade компаниясының бас нарық талдаушысы Тим Уотерер алтынның биыл унциясына 5000 долларға дейін оралуы мүмкін деп болжайды. Бірақ бұл геосаяси шиеленістің тұрақты төмендеуін, инфляциялық қысымды азайту үшін мұнай бағасының соғысқа дейінгі деңгейге дейін тұрақты төмендеуін және АҚШ долларының одан әрі әлсіреуін қажет етеді, деп хабарлайды Economies.
Бұған дейінгі есептерде алтынның унциясы 6000 долларға дейін көтерілуі мүмкін екендігі айтылған.