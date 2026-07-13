Маусым айындағы аптап ыстықтан Еуропада 10 мыңнан астам адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Маусым айының соңында Еуропаны шарпыған аптап ыстық кезінде 10 мыңнан астам адам өлімі тіркелді, деп хабарлайды Reuters.
Еуропалық аурулардың алдын алу және бақылау орталығы мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қолдайтын EuroMOMO желісінің зерттеуі 27 еуропа елінің ұлттық өлім-жітім дерегіне негізделген.
Барлық өлім-жітім, себебіне қарамастан, 22-28 маусым аралығындағы аптада - Франция, Испания, Ұлыбритания және басқа да еуропалық елдерде аптап ыстық шарықтау шегіне жеткен кезеңде есептелген.
Деректерге сәйкес, 65 жастан асқан адамдар арасында 9 мыңнан астам артық өлім болған. EuroMOMO елдер бойынша өлім-жітім туралы деректерді жарияламайды, бірақ Франция мен Бельгия маусым айының соңғы аптасында «өте жоғары» өлім-жітімді тіркеген Еуропадағы жалғыз екі ел болғанын атап өтті.
Бір зерттеу мамыр және маусым айларында Англия мен Уэльсте шамамен 2700 адам аптап ыстық себебімен қайтыс болғанын анықтады.
Бұған дейін ДДҰ Еуропада төрт жылда аптап ыстықтан 200 мыңнан астам адам көз жұмғанын баяндаған болатын.