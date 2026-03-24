    07:40, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    Майами мастерс турнирі: Александр Шевченко төртінші айналымнан тыс қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Александр Шевченко Майами (АҚШ) ATP 1 000 турнирінің төртінші айналымына шыға алмады.

    Фото: sports.kz

    Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 34-ракеткасы, франциялық Уго Умбермен шеберлік байқасты.

    Бірінші партияда Умбер 6:4 есебімен басымдылық көрсетті.

    Екінші сетте Шевченко 3:1 есебімен алға шыққанымен, сол қарқынын жалғастыра алмады. Тай-брейкте франциялық теннисші сәтті ойнады — 7:6 (7:2).

    Бір сағат 21 минутқа созылған бәсекеде Шевченко 4 эйспен бірге 1 брейк-пойнтты пайдаланды. Умбер 14 эйс, 2 брейкпен (4 брейк-пойнт) ерекшеленді. 

    Осылайша, А. Шевченко төртінші айналымға шыға алмағанымен, Майамиде сәтті өнер көрсетті деуге болады. Ол әлемнің 9-ракеткасы, америкалық Бен Шелтонды жеңіп, спорттық жолында алғаш рет Майами мастерс турнирінің үшінші айналымына жолдама алды. 

    Александр Шевченко қазіргі сәтте ATP Live рейтингісінде 74-орынға көтеріліп тұр. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Майами турнирінде сенсация жасаған Александр Шевченконың әлемнің 9-ракеткасын жеңгенін жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Әмір Омарханов Тунистегі турнирде үздік шықты.

    Елена Рыбакина Майами мастерс турнирінің төртінші айналымына өтті.

    Ғайсағали Сейтақ
