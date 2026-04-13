Мажарстанда билік ауысуы мүмкін: «Тиса» партиясы көш бастап тұр
АСТАНА.KAZINFORM - Мажарстандағы парламент сайлауында оппозициялық «Тиса» партиясы алда келеді, ал премьер-министр Виктор Орбан жеңілісін мойындады, деп хабарлайды Еuronews.
Алдын ала нәтижелер бойынша, Мажарстандағы парламенттік сайлауда проеуропалық және оңшыл-центристік «Тиса» партиясы, оның көшбасшысы Петер Мадьяр жетекшілік етуде.
Мажарстанның Ұлттық сайлау кеңсесінің мәліметінше, бюллетеньдердің 53,45%-ы өңделгеннен кейін «Тиса» 199 орынның 136-сын иеленіп отыр.
Парламенттегі үштен екі көпшілік партияға Конституция мен негізгі заңдарға өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді.
Премьер-министр Виктор Орбан басқаратын консервативтік «Фидес» партиясы әзірге небәрі 56 орын алып отыр. Тағы жеті мандат ультраоңшыл «Біздің Отан» партиясына бұйыруы мүмкін.
Дауыстарды санау жалғасқандықтан, сайлау нәтижелері әлі өзгеруі ықтимал.
Сонымен қатар Петер Мадьяр Виктор Орбан оны жеңісімен құттықтағанын мәлімдеді.
— Сайлау нәтижелері әлі түпкілікті болмаса да, жалпы көрініс айқын. Елді басқару жауапкершілігі мен мүмкіндігі бізге бұйырмады. Жеңіске жеткен партияны құттықтаймын, — деді Виктор Орбан өз жақтастары алдында сөйлеген сөзінде.
Ол сондай-ақ оның «Фидес» партиясы оппозицияда бола отырып, Венгрияға қызмет ететінін айтты.
Бұл жолғы сайлауда сайлаушылар белсенділігі рекорд жаңартты — 74,23% болды. 2022 жылғы сайлауда бұл көрсеткіш 62,92% болған, ал бұған дейінгі ең жоғары көрсеткіш 2002 жылы 73,51% деңгейінде тіркелген.
Мажарстан заңдарына сәйкес, дауыстарды толық санау 18 сәуір, сенбіге дейін аяқталуы тиіс.