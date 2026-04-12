Мажарстандағы парламенттік сайлауда халықтың жоғары белсенділігі байқалды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Мажарстанда бір палаталы парламент сайлауы өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Азаматтар Мемлекеттік Ассамблеяның 199 депутатын сайлауға қатысады деп күтіліп отыр. Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша таңғы 7:00-де басталып, 19:00-де (Астана уақытымен 22:00) аяқталады.
Будапешт уақыты бойынша сағат 15:00-дегі мәліметке сәйкес, сайлаушылардың 66 пайызы дауыс берді. Бұл көрсеткіш Мажарстанның қазіргі заман тарихында ең жоғары деңгей саналады.
Аталмыш сайлау премьер-министр Виктор Орбанның сыртқы саясаты мен Еуропалық Одақпен қарым-қатынасына байланысты Еуропа қоғамдастығының назарында тұр.
Қоғамдық пікір сауалнамалары бойынша негізгі бәсеке Орбан басқаратын «Фидес-КДНП» коалициясы мен оппозициялық «Тиса» («Сыйластық пен бостандық») партиясы және оның жетекшісі Петр Мадьяр арасында өтеді. Сайлаудың нәтижесі елдің ішкі және сыртқы саясатына ықпал етуі мүмкін.
