Мәжіліс әкімшілік әділет саласын жетілдіретін заңды қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – Мәжіліс «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік әділет саласын жетілдіру және кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдады.
Құжат бойынша негізгі баяндама жасаған депутат марат Бәшімовтың айтуынша, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап елімізде әкімшілік әділет институты жұмыс істейді. Ол бір тарабы мемлекеттік орган болатын жария-құқықтық дауларда азаматтардың құқықтарын соттық қорғаудың жаңа форматы саналады. Әкімшілік әділеттің енгізілуі Мемлекет басшысы бастамашылық еткен сот-құқықтық реформаның басты қадамына айналды және мемлекеттік орган мен азаматтың сот процесінде тең құқықты қатысушылар болуына негізделген жаңа модельге көшуді білдірді.
- Бұған дейін мұндай даулар жалпы юрисдикция соттарында Азаматтық іс жүргізу кодексінің нормалары бойынша қаралып келді. Бұл көбіне тараптардың теңсіздігіне әкелді. Әкімшілік әділет осы теңсіздікті жойып, дәлелдеу міндетін мемлекеттік органға жүктеді және соттың белсенді рөлін қамтамасыз етті. Енді сот өз бастамасымен қажетті дәлелдемелерді сұратуға құқылы, - деді Марат Бәшімов.
Оның атап өтуінше, заң жобасын қарау барысында нормашығармашылық қызметті ғылыми сүйемелдеуге қатысты нормалар енгізілді. Бұл заң шығару процесінде құқықтық ғылымның рөлін күшейтіп, құқықтық актілердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
- Аталған заң жобасын қабылдау әкімшілік рәсімдердің тиімділігін арттыруға, істерді әділ қарау құқығын қамтамасыз ету арқылы азаматтардың құқықтарын нығайтуға, сондай-ақ құқықтық мемлекеттің маңызды элементі болып табылатын әкімшілік әділетті одан әрі дамытуға ықпал ететін болады, - деді ол.
Мәжіліс депутаттары аталған заңды Сенат қарауына жіберді.
