Мбаппе екінші маусым қатарынан La Liga-ның үздік бомбардирі атанды
АСТАНА.KAZINFORM — Килиан Мбаппе Испания чемпионатының 2025/2026 жылғы маусымындағы ең үздік сұрмерген атанды, деп хабарлайды Report.
Мадридтік Реал Мадрид шабуылшысы 38-турда Атлетико Мадрид командасына қарсы өткен матчта гол соқты. Кездесуде мадридтік клуб 4:2 есебімен жеңіске жетті.
Маусым қорытындысы бойынша Мбаппе 31 матчта 25 гол соқты. Ал үздік бомбардирлер тізімінде екінші орынға Ведат Мурики ие болды. Мальорка шабуылшысы маусымда 23 рет мергендік танытқан.
Мбаппе бұл атақты қатарынан екінші жыл жеңіп алып отыр. Бұған дейін мұндай жетістікке Лионель Месси қол жеткізген еді. Ол 2016/2017 жылғы маусымнан бастап бес жыл қатарынан La Liga-ның үздік сұрмергені атанған.
Бұған дейін Килиан Мбаппені Реал Мадридтен шығаруды талап еткен петиция 33 миллион қол жинағаны туралы жаздық.