«Медеу-Шымбұлақ» аспалы жолы уақытша жұмыс істемейді: курортқа қалай жетуге болады
АСТАНА.KAZINFORM — Медеуден Шымбұлаққа баратын аспалы жол уақытша жабылды.
— «Медеу-Шымбұлақ» аспалы жолы техникалық ақауларға байланысты уақытша жұмыс істемейді. Мамандар қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қызмет бірнеше сағат ішінде қалпына келтірілуі тиіс, — деп хабарлады курорт әкімшілігі.
«Медеу» станциясынан «Шымбұлақ» базалық станциясына экотакси арқылы жетуге болады.
Шымбұлақ базалық станциясының үстінде орналасқан басқа аспалы жолдар қалыпты жұмыс істеп тұр.
Жұмыс істеп тұрған аспалы жолдарға билеттерді Шымбұлақ базалық станциясындағы билет кассасынан сатып алуға болады.
Келушілерден сапарларын жоспарлаған кезде осы ақпаратты ескеру сұралады.
Әкімшілік аспалы көпір жұмысы қайта басталатынын қосымша хабарлайды.
Бұған дейін Медеуден Шымбұлаққа дейінгі жолдың кей бөлігінде қозғалыс шектелген болатын.