Медициналық қызметтер мен дәрі-дәрмек ҚҚС-тан босатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтер мен дәрілік заттар қосылған құн салығынан босатылды.
Ең алдымен, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміжәне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтер мен дәрілік заттар қосылған құн салығынан босатылғанын атап өткен жөн.
Бұл шығындардың өсуін тежеуге және халық үшін емдеудің қолжетімділігін сақтауға мүмкіндік береді.
Дәрілік заттардың кең тізбесі - 3000-нан астам атау, соның ішінде орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған препараттар ҚҚС-тан босатылды. Дәрілердің бұл санатына оларды сату арнасына қарамастан салық салынбайды.
Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат нарық үшін ашық және түсінікті қағидаларды қамтамасыз ете отырып, негізгі әлеуметтік маңызды бағыттар қорғалатындай етіп құрылған.
Коммерциялық сегментте ҚҚС төмендетілген мөлшерлемесін кезең-кезеңімен қолдану көзделген: 2026 жылдан бастап — 5%, 2027 жылдан бастап-10%. Бұл шешім фармацевтикалық нарықтың тұрақтылығын сақтау және бағаның күрт өсуіне жол бермеу қажеттілігін ескере отырып қабылданды.
Сонымен қатар, дәрілік заттардың құнын тежеу жұмыстары жалғасуда. Бөлшек сауда желісіндегі шекті бағаларды реттеу нәтижесінде бірқатар позициялар бойынша препараттардың құны орта есеппен 26%-ға төмендеді. Бағаның сақталуын бақылау басымдық болып қала береді.
Денсаулық сақтау министрлігі медициналық көмектің қолжетімділігі, пациенттердің мүдделері және саланың тұрақты дамуы арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету үшін бизнес қауымдастығымен және бейіндік ведомстволармен тұрақты жүйелі диалог жүргізеді.
Айта кетелік елде 400-ден астам жаңа дәрі-дәрмек өндіріледі.