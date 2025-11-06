Мексикада мас ер адам қоғамдық іс-шарада президентті сүймек болды
АСТАНА. KAZINFORM – Мексика президенті Клаудия Шейнбаум өзін қорлаған ер адамға қарсы айып тағып, бұл оқиғаны «барлық әйелдерге жасалған шабуыл» деп атады, деп хабарлайды CNN.
Оқиға сейсенбі күні Мехико қаласында болған. Бір ер адам Шейнбаумды қарсы алып тұрған адамдардың арасынан өтіп, оны құшақтап сүюге әрекет жасады. Мұның бәрі президенттің ең жақын көмекшілерінің бірінің араласуымен аяқталды.
Мексиканың алғашқы әйел президенті Шейнбаум ер адамды сотқа беру туралы шешім қабылдағанын мәлімдеді.
- Мен сотқа беру туралы шешім қабылдадым, себебі мен әйел ретінде бастан өткізгенім, еліміздегі барлық әйел бастан өткізген жағдай осы. Ешбір ер адамның кеңістікті бұзуға құқығы жоқ, - деп мәлімдеді ол.
Ол бұл бірінші жағдай емес екенін қосып өтті. 2021 жылы Мехико қаласының мэрі ретінде ол Халықаралық әйелдер күніне арналған бейнежазба жариялады. Онда ол 12 жасында қоғамдық көлікте қысым көргенін және оқушы кезінде оқытушы тарапынан жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырағанын еске алды. Белгілі болғандай, ер адам тұтқындалып, Жыныстық қылмыстарды тергеу бөлімінде қамауда отыр.
Қауіпсіздік мәселелері
Бұл оқиға әйелдер мен саясаткерлердің қауіпсіздігі туралы пікірталастардың қайта басталуына себеп болды. Ол Уруапан мэрі Карлос Мансоның Өлілер күніне арналған іс-шара кезінде қатыгездікпен өлтірілуінен бірнеше күн өткен соң болды, бұл мемлекеттік қызметкерлерге қажетті қауіпсіздікті бақылау деңгейіне күмән келтіріп отыр.
Шейнбаум өзінің алдында президент болған Андрес Мануэль Лопес Обрадор сияқты 2018 жылы таратылған президенттік күзеттен бас тарту туралы шешім қабылдады.
Талдаушылар президентке қатысты оқиға әйелдердің қоғамдық өмірдегі үлкен проблемасын да көрсететінін атап өтеді. Ұлттық сайлау институты (INE) 2020 жылдың қыркүйегінен 2025 жылдың шілдесіне дейін саяси қызметтегі әйелдерге қатысты 516 зорлық-зомбылық оқиғасын тіркеді.
