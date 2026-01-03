Мексикадағы жойқын жер сілкінісінен кемінде екі адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Мексикада 2 қаңтар күні 6,5 магнитудалы жер сілкінісі болды. Оның эпицентрі Герреро штатындағы Сан-Маркос елді мекенінде орналасқан, деп хабарлайды DW.
Жер сілкінісі елдің орталық және оңтүстік аудандарында сезілді. Салдарынан кемінде екі адам қаза тапты.
Қаза тапқандардың бірі — 60 жастағы ер адам. Ол эвакуация кезінде өзін нашар сезініп, пәтерінен шығып жатқанда құлап кеткен. 50 жастағы әйел, жер сілкінісінің эпицентріне жақын жерде тұратын, өз үйінің қирандыларының астында қаза тапты. Сонымен қатар, Герреро штатының Чильпансинго қаласындағы аурухана ғимаратына да зақым келіп, бірнеше пациент эвакуацияланды.
Жер сілкінісі Мексика астанасы Мехиконы да шарпыды. Эпицентрден 400 км қашықтықта орналасқан қалада Мексика президенті Клаудия Шейнбаум өзінің баспасөз конференциясын тоқтатып, президент сарайынан эвакуацияланды. Алайда, конференция кейіннен қайта жалғастырылды.
Неліктен Мексикада жер сілкіністері жиі болады?
Мексика Тынық мұхитындағы отты сақина деп аталатын аймақта орналасқан. Бұл жерде бірнеше тектоникалық плиталар түйісіп, нәтижесінде жиі жер сілкіністері мен жанартау атқылаулары болады. Мехико қаласы құрылған кезде, ол құрғап қалған көлдің орнына салынғандықтан, жер сілкінісіне өте осал жер саналады.
Мексиканың тарихындағы ең жойқын жер сілкінісі 1985 жылы 19 қыркүйекте болды, оның магнитудасы 8,1 құрады. Ол кезде шамамен 10 мың адам қаза тапты. Ал 2017 жылдың 19 қыркүйегінде 32 жылдық үзілістен кейін тағы бір күшті жер сілкінісі болды. Ол кезде 300-ден астам адам қаза тапты.