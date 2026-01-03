6,5 балл: Мексикадағы жер сілкінісі президент баспасөз мәслихатын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Клаудия Шейнбаум журналистер сұрағына жауап беріп жатқан сәтте магнитудасы 6,5 балға жеткен жер сілкінісі болды. Тербеліс залды шайқап, жер сілкінісі туралы ескерту жүйесі іске қосылған кезде ғана барып баспасөз мәслихатын тоқтатты. Бұл туралы ВВС жазды.
Жер сілкінісі жұма күні таңертең Мексиканың Герреро штатында болып, Шейнбаумның биылғы жылғы алғашқы баспасөз конференциясын үзіп жіберді.
Мексиканың сейсмикалық ескерту жүйесінің дабылын естіген кейбір тұрғындар үйлерінен көшеге атып шықты. Бұл жүйе ел аумағы бойынша 1985 жылғы жойқын жер сілкінісінен кейін енгізілген екен, сол апат салдарынан кемінде 5 000 адам қаза тапқан.
Бейнежазбаларда Мехико қаласындағы ғимараттардың шайқалып, ал Герреро штатының Акапулько қаласында көліктердің дірілдегені көрінеді.
Мексиканың ұлттық сейсмологиялық агенттігінің мәліметінше, жерасты дүмпуі жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7:58-де, 35 шақырым тереңдікте тіркелген. Эпицентр шамамен 673 мың адам тұратын ірі курорттық қала Акапулькодан 65 шақырым жерде және Сан-Маркос қаласынан 15 шақырым қашықтықта орналасқан.
Зардап шеккендер мен қандай да бір ғимараттардың қирауы туралы әзірге хабар жоқ.
Эпицентрден жүздеген шақырым алыста жатқан Мехико қаласында да қираулар туралы хабар түскен жоқ, алайда көптеген тұрғындар үрейленіп үйден сыртқа жүгіріп шыққан, көшелерде иттердің үрген дауысы естілген.
Айта кетсек, Герреро штатында, оның ішінде туристер үшін аса танымал Акапулько қаласында әлі күнге дейін 2023 жылы өңірге үлкен соққы берген бесінші санаттағы жойқын дауылдан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары жалғастырылып жатыр.
Еске сала кетсек, бұған дейін Мексикада пойыз апатынан 13 адам қаза тауып, 98 адам жарақат алды.
Ал 22 күні Алматы тұрғындарына түнде жер сілкінісі сезілді.