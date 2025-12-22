KZ
    08:32, 22 Желтоқсан 2025

    Алматы тұрғындарына түнде жер сілкінісі сезілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы тұрғындары 22 желтоқсанға қараған түні жер сілкінісін сезді.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сейсмологтардың мәліметінше, жер сілкінісі 2 балл шамасында сезілді.

    ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институтының Қазақстандық деректер орталығының дерегіне сәйкес, жерасты дүмпулері 2025 жылғы 22 желтоқсанда сағат 02:16-да Астана уақытымен (Гринвич бойынша 21 желтоқсан сағат 21:16) Қытай аумағында тіркелген.

    Жер сілкінісінің эпицентрінің координаттары: солтүстік ендіктің 41,23 градусы, шығыс бойлықтың 78,87 градусы.

    Жер сілкінісінің магнитудасы 5,0, энергетикалық класы — K=11,5.

    Еске салайық, бұған дейін Тараз бен Шымкентте 2 баллдық жер сілкінісі сезілгенін хабарлағанбыз.

