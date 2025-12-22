08:32, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Алматы тұрғындарына түнде жер сілкінісі сезілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы тұрғындары 22 желтоқсанға қараған түні жер сілкінісін сезді.
Сейсмологтардың мәліметінше, жер сілкінісі 2 балл шамасында сезілді.
ҚР ҰЯО Геофизикалық зерттеулер институтының Қазақстандық деректер орталығының дерегіне сәйкес, жерасты дүмпулері 2025 жылғы 22 желтоқсанда сағат 02:16-да Астана уақытымен (Гринвич бойынша 21 желтоқсан сағат 21:16) Қытай аумағында тіркелген.
Жер сілкінісінің эпицентрінің координаттары: солтүстік ендіктің 41,23 градусы, шығыс бойлықтың 78,87 градусы.
Жер сілкінісінің магнитудасы 5,0, энергетикалық класы — K=11,5.
Еске салайық, бұған дейін Тараз бен Шымкентте 2 баллдық жер сілкінісі сезілгенін хабарлағанбыз.