    02:44, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Тараз бен Шымкентте 2 баллдық жер сілкінісі сезілді

    АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ «Сейсмологиялық зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісінде 6 желтоқсан күні Астана уақытымен 2 сағат 04 минутта жер сілкінісі тіркелді.

    Алматыда жер сілкінісі қайталануы мүмкін бе
    Фото: freepik

    Жер сілкінісінің ошағы Өзбекстан аумағында, Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 565 шақырым қашықтықта орналасқан.

    Дүмпу Тараз және Шымкент қалаларында 2 балл шамасында сезілген.

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.

    ТЖМ тұрғындарға жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікке бағытталған мына 10 қарапайым қадамды есте сақтауды ескертеді:

    • Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;
    • Жер сілкіну кезінде лифт пен баспалдақты қолданбаңыз;
    • Жиhаздан, терезеден қашық тұрыңыз;
    • Жасырынатын жерді табыңыз, жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышынан орын алып жасырыныңыз;
    • Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда), көп қабатты үйлерде жер сілкінісі аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;
    • Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;
    • Дабыл жол сөмкесін алыңыз (алдын ала дайындап қою қажет);
    • Электр желілерінен, ғимараттардан, ағаштардан аулақ болыңыз;
    • Жер сілкінуіне дайын болыңыз;
    • Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.

    Айта кетейік, жақында ғана Алматыда жер сілкінді.

    Шымкент ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Тараз Жер сілкінісі
