02:44, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Тараз бен Шымкентте 2 баллдық жер сілкінісі сезілді
АСТАНА. KAZINFORM – ТЖМ «Сейсмологиялық зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісінде 6 желтоқсан күні Астана уақытымен 2 сағат 04 минутта жер сілкінісі тіркелді.
Жер сілкінісінің ошағы Өзбекстан аумағында, Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 565 шақырым қашықтықта орналасқан.
Дүмпу Тараз және Шымкент қалаларында 2 балл шамасында сезілген.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.
ТЖМ тұрғындарға жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікке бағытталған мына 10 қарапайым қадамды есте сақтауды ескертеді:
- Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;
- Жер сілкіну кезінде лифт пен баспалдақты қолданбаңыз;
- Жиhаздан, терезеден қашық тұрыңыз;
- Жасырынатын жерді табыңыз, жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышынан орын алып жасырыныңыз;
- Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда), көп қабатты үйлерде жер сілкінісі аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;
- Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;
- Дабыл жол сөмкесін алыңыз (алдын ала дайындап қою қажет);
- Электр желілерінен, ғимараттардан, ағаштардан аулақ болыңыз;
- Жер сілкінуіне дайын болыңыз;
- Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.
Айта кетейік, жақында ғана Алматыда жер сілкінді.