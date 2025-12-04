Алматыда жер сілкінді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы халқы 4 қарашада шамамен 12:45–те жер сілкінісін сезді.
Артынша тұрғындарға жер сілкінісі туралы ескерту келді.
— Алматы қаласы аумағында жер сілкінісі, — делінген хабарламада.
ҚР ТЖМ «Сейсмологиялық зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылғы 4 желтоқсанда Астана уақытымен 12:45-те жер сілкінісін тіркеді.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.
Жер асты дүмпуінің ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым жерде, Қытай аумағында орналасқан.
Сейсмологтардың мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы MPV 6.7, тереңдігі – 5 шақырым.
Алматыда және облыстың бірнеше елді мекенінде жер сілкінісі MSK-64 шкаласы бойынша 2-3 балл деңгейінде сезілді.
Есептік қарқындылық (баллмен) төмендегідей болды:
• Алматы қаласы – 3 балл, 277 шақырым;
• Алматы облысы, Талғар қаласы – 3 балл, 271 шақырым;
• Алматы облысы, Қаскелең қаласы – 3 балл, 283 шақырым;
• Алматы облысы, Алатау (Жетіген) қаласы – 2 балл, 314 шақырым;
• Алматы облысы, Қонаев қаласы – 2 балл, 336 шақырым;
• Жетісу облысы, Жаркент қаласы – 2 балл, 374 шақырым;
• Жетісу облысы, Талдықорған қаласы – 2 балл, 444 шақырым;
• Жамбыл облысы, Шу қаласы – 2 балл, 476 шақырым.
Еске салайық, 23 қазан күні Алматы тұрғындарына жер сілкінісіне байланысты ескерту келді.