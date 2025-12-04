KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:51, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда жер сілкінді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы халқы 4 қарашада шамамен 12:45–те жер сілкінісін сезді. 

    Алматыда жер сілкінді
    Фото: Kazinform

    Артынша тұрғындарға жер сілкінісі туралы ескерту келді.

    Алматыда жер сілкінді
    Фото: Kazinform

    — Алматы қаласы аумағында жер сілкінісі, — делінген хабарламада.

    жер сілкінісі
    Фото: телефонға келген хабарламадан

    ҚР ТЖМ «Сейсмологиялық зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылғы 4 желтоқсанда Астана уақытымен 12:45-те жер сілкінісін тіркеді.

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ. 

    Жер асты дүмпуінің ошағы Алматыдан оңтүстік-шығысқа қарай 277 шақырым жерде, Қытай аумағында орналасқан.

    Сейсмологтардың мәліметінше, жер сілкінісінің магнитудасы MPV 6.7, тереңдігі – 5 шақырым.

    Алматыда және облыстың бірнеше елді мекенінде жер сілкінісі MSK-64 шкаласы бойынша 2-3 балл деңгейінде сезілді.

    Есептік қарқындылық (баллмен) төмендегідей болды:

    • Алматы қаласы – 3 балл, 277 шақырым;

    • Алматы облысы, Талғар қаласы – 3 балл, 271 шақырым;

    • Алматы облысы, Қаскелең қаласы – 3 балл, 283 шақырым;

    • Алматы облысы, Алатау (Жетіген) қаласы – 2 балл, 314 шақырым;

    • Алматы облысы, Қонаев қаласы – 2 балл, 336 шақырым;

    • Жетісу облысы, Жаркент қаласы – 2 балл, 374 шақырым;

    • Жетісу облысы, Талдықорған қаласы – 2 балл, 444 шақырым;

    • Жамбыл облысы, Шу қаласы – 2 балл, 476 шақырым.

    Еске салайық, 23 қазан күні Алматы тұрғындарына жер сілкінісіне байланысты ескерту келді.

    Тегтер:
    Алматы Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Жер сілкінісі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар