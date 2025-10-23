KZ
    12:27, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматылықтарға жер сілкінісі туралы ескерту келді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 23 қазан күні Алматы тұрғындарына жер сілкінісіне байланысты ескерту келді. 

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Хабарламада тұрғындарға қауіпсіз жерлерді паналауға және дүмпулер басылғаннан кейін ғимараттардан қауіпсіз қашықтыққа эвакуациялануға кеңес берілген.

    — Назар аударыңыз! Жер сілкінісі! Қауіпсіз жерлерді паналаңыз. Дүмпулер аяқталғаннан кейін ғимараттан қауіпсіз қашықтыққа эвакуациялаңыз. Уәкілетті органдардың нұсқауларын мұқият қадағалаңыз, — делінген ескертуде.

    жер сілкінісі
    Фото: Kazinform

    Сонымен қатар, қосымша ақпараттың Алматы әкімдігі мен Төтенше жағдайлар департаментінің ресми сайттары мен әлеуметтік желілерінде жарияланатыны айтылған.

    Хабарлама мемлекеттік және орыс тілдерінде таратылды. 

    Кейінірек ҚР ТЖМ «Сейсмологиялық зерттеу институты» ЖШС Алматыда жер сілкінісі тіркелгенін хабарлады.

    Жер асты дүмпуінің сезілгені жөніндегі ақпарат нақтыланып жатыр.

    Оқиға Алматы Жер сілкінісі
