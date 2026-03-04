KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:33, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Мектепте «Даналық мектебі» клубы қалай жұмыс істеп жатыр

    АСТАНА.KAZINFORM - Еліміздің білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарының базасында жұмыс істейтін «Даналық мектебі» отбасылық тәрбие клубтарының жұмысы жүйелі жалғасып жатыр.

    қоғам, оқушы, педагог, ата-ана
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Клуб отбасы мен мектеп арасындағы өзара әрекеттестікті күшейтуге, ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттыруға және ұлттық тәрбие құндылықтарын сақтауға бағытталған алаң ретінде қызмет етеді.

    Оқу-ағарту министрлігі мәліметінше, клуб жұмысы аясында «Әке өсиеті», «Әже даналығы», «Аға қамқорлығы» бағыттары бойынша кездесулер, тренингтер және тәрбиелік іс-шаралар өткізіледі. Бұл сабақтар ұрпақтар сабақтастығын нығайтуға және отбасылық дәстүрлерді насихаттауға бағытталған.

    2025-2026 оқу жылының басынан бері клуб аясында шамамен 33 мың іс-шара ұйымдастырылды. Биылғы оқу жылында сабақтардың мазмұны заманауи тәрбиелік міндеттерді ескере отырып жаңартылды.

    Балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, ұрпақтар арасындағы үйлесімді қарым-қатынасты дамытуға, оқушыларды кітап оқуға баулуға, қаржылық сауаттылықты арттыруға, сондай-ақ өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі отбасы мүшелерінің рөлі мен жауапкершілігін ұғындыруға ерекше назар аударылып жатыр.

    Еске сала кетейік, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары 2023 жылдан бастап еліміздің барлық мектебінде «Адал Азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жұмыс істейді.

    «Даналық мектебі» клубы тек іс-шаралар ұйымдастыру форматы ретінде ғана емес, сонымен қатар отбасылық құндылықтарды нығайтуға, өзара құрметті қалыптастыруға және әрбір қоғам мүшесінің азаматтық жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін рухани-тәрбиелік алаң ретінде қарастырылады.

    Айта кетейік, жемқорлардан тәркіленген қаражат есебінен 89 мың оқушыға орын ашылды.

