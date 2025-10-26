KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:00, 26 Қазан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Дональд Трампқа хат жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Дональд Трампқа ризашылығын білдіріп, хат жолдады
    Фото: Әділет Беремқұлов/ Kazinform

    Мемлекет басшысы аталған бастама дер кезінде көтеріліп отыр деп санайды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамптың ішкі және сыртқы саясаттағы негізгі мақсаттарын, атап айтқанда, ақыл-парасатқа негізделген дәстүрлі құндылықтарға беріктігін, сондай-ақ бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғауға ұмтылысын қолдайды.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Аустрия президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған болатын. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті АҚШ Дональд Трамп Саммит Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар