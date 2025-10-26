18:00, 26 Қазан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы Дональд Трампқа хат жолдады
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы аталған бастама дер кезінде көтеріліп отыр деп санайды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамптың ішкі және сыртқы саясаттағы негізгі мақсаттарын, атап айтқанда, ақыл-парасатқа негізделген дәстүрлі құндылықтарға беріктігін, сондай-ақ бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғауға ұмтылысын қолдайды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Аустрия президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.