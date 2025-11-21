Мемлекет басшысы Армения Премьер-министрімен келіссөз жүргізді
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапармен келген Армения Премьер-министрі Никол Пашинянмен келіссөз жүргізгені хабарланды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Пашинянның Қазақстанға алғашқы сапары екі елдің стратегиялық серіктестік деңгейіндегі қарым-қатынасының дамуына үлкен серпін беретінін айтты.
— Аса құрметті Никол Воваевич, Қазақстанға қош келдіңіз! Сіздің сапарыңыз өте маңызды. Екі елдің стратегиялық серіктестік деңгейіндегі қарым-қатынасының дамуына үлкен серпін береді деп сенеміз. Бұл — Қазақстанға алғашқы сапарыңыз. Шын мәнінде, қазақ халқы Армения жұртына, тарихына, салт-дәстүріне, мәдениетіне зор құрметпен қарайды. Сапар барысында бірқатар маңызды келісімге қол қойылады, — деді Тоқаев.
Өз кезегінде Никол Пашинян қос мемлекет арасындағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңі Тоқаев былтыр Арменияға жасаған ресми сапарынан бастау алғанын атап өтті.
— Аса құрметті Президент мырза, мені Қазақстанға ресми сапармен шақырып, Астанада қонақжайлық танытқаныңыз үшін алғыс айтамын. Бұл сапар біздің екіжақты қарым-қатынасымызға тың серпін береді. Қос мемлекет арасындағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңі Сіздің былтыр Арменияға жасаған ресми сапарыңыздан бастау алды. Соның нәтижесінде маңызды келісімдерге қол қойылды. Оның кейбірі жүзеге асырылды, қалған бөлігі орындалу үстінде. Қазақстанға ресми сапармен келу — мен үшін зор мәртебе! — деді Пашинян.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Армения Премьер-министрін Ақордада қарсы алды.