Мемлекет басшысы астанада ауызсу мәселесі қалай шешіліп жатқанын айтты
АСТАНА. KAZINFORM - Коммуналдық инфрақұрылымды жедел жаңғыртудың маңызы зор. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астананы дамыту жөніндегі кеңесте сөйлеген сөзінде айтты.
-Көші-қон қарқынының артуы, ірі қалалардағы құрылыстың тығыз салынуы инженерлік желілер мен шаһар тіршілігін қамтамасыз ететін нысандарға айтарлықтай салмақ салады. Бірнеше жыл бұрын елордада ауыз судың тапшылығы сезілді. Оның сапасына қатысты сын айтылды. Осы мәселелерді шешу үшін жаңа су құбырлары тартылып, сорғы-сүзгі станциялары салынып жатыр. Олардың кейбірі пайдалануға берілді,-деді Президент.
Сондай-ақ ол сөзінде елдің бас қаласын сумен тұрақты қамтамасыз ету – техникалық міндет қана емес, ұлттық қауіпсіздік мәселесі екенін атап өтті.
-Мұнда ұсақ-түйек нәрсе болмайды, барлығын алдын-ала ойластырып, уақтылы жасау қажет. Төртінші ауыз су станциясын межелі мерзімде салған жөн. Биыл Астана су қоймасын ауқымды тазартудың бірінші кезеңі аяқталды. Жұмыстың осы қарқынын жоғалтпау маңызды. Екінші кәріз-тазарту құрылысы мен қалаішілік тазарту жүйесін іске қосу керек,-деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осыған дейін Мемлекет башсысы елордада жол-көлік оқиғаларының көбейгеніне алаңдаушылық білдірген болатын.