    12:38, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Кездесуде Еуразиялық экономикалық одақтың қазіргі жай-күйі мен одан әрі даму перспективасы талқыланды. 

    Әңгімелесу кезінде Қазақстан Республикасының 2026 жылы Еуразиялық экономикалық одаққа төрағалығы аясында атқаратын жұмыстарының басымдықтарына ерекше назар аударылды. 

    Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевқа биыл 21 желтоқсанда Санкт-Петербор қаласында өтетін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысына дайындық барысы туралы ақпарат берілді. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Масуд Пезешкиан 10-11 желтоқсан күндері Астанаға ресми сапармен келетінін хабарлаған едік. 

