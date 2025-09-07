KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:19, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Бразилия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Луис Инасиу Лула да Силваны Бразилияның төл мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Мемлекет басшысы Бразилия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Қазақстан Президенті екі ел арасындағы достық пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынастың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтіп, тиімді ынтымақтастықтың одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силваның аса жауапты қызметіне табыс, ал Бразилия халқына құт-береке тіледі.

    Айта кетейік, Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы тікелей эфирде көрсетіледі.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Ақорда Бразилия
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар