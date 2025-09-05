Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы тікелей эфирде көрсетіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйекте өтетін Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
— Жиынға Сенат пен Мәжіліс депутаттары, орталық мемлекеттік органдар басшылары, Ұлттық құрылтай мүшелері, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысады. Мемлекет басшысының Жолдауы сағат 11:00–ден бастап республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көрсетіледі, — делінген хабарламада.
Жолдаудың онлайн трансляциясы Jibek Joly эфирінде, сондай-ақ телеарнаның YouTube арнасында және Kazinform агенттігі сайтында жүргізіледі. Kazinform сайты мен телеграм арнасы жазбаша трансляция да жасайды.
Еске сала кетейік, бүгін Ерлан Қошанов Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды.