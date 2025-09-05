KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:30, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы тікелей эфирде көрсетіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйекте өтетін Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті. 

    Jibek Joly, Жібек жолы, телеканал
    Фото: Мухтор Хоолдорбеков/Kazinform

    — Жиынға Сенат пен Мәжіліс депутаттары, орталық мемлекеттік органдар басшылары, Ұлттық құрылтай мүшелері, қоғам өкілдері мен еңбеккерлер қатысады. Мемлекет басшысының Жолдауы сағат 11:00–ден бастап республикалық телеарналардан, сондай-ақ Ақорданың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан тікелей эфирде көрсетіледі, — делінген хабарламада. 

    Жолдаудың онлайн трансляциясы Jibek Joly эфирінде, сондай-ақ телеарнаның YouTube арнасында және Kazinform агенттігі сайтында жүргізіледі. Kazinform сайты мен телеграм арнасы жазбаша трансляция да жасайды.  

    Еске сала кетейік, бүгін Ерлан Қошанов Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды.

    Бақытгүл Абайқызы
