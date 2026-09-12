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    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды

    НЬЮ-ДЕЛИ. KAZINFORM — Қазақстан Президентін Үндістан Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев «аутрич»/«БРИКС+» форматындағы пленарлық отырыста сөз сөйлейді, сондай-ақ бірқатар екіжақты кездесу өткізеді.

    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда
    үнді бишілері
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Индию на саммит БРИКС
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін 12-13 қыркүйек күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Нарендра Модидің шақыруымен БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Үндістанға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған болатын.

     

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар