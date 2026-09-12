Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
НЬЮ-ДЕЛИ. KAZINFORM — Қазақстан Президентін Үндістан Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев «аутрич»/«БРИКС+» форматындағы пленарлық отырыста сөз сөйлейді, сондай-ақ бірқатар екіжақты кездесу өткізеді.
Осыған дейін 12-13 қыркүйек күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Нарендра Модидің шақыруымен БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Үндістанға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған болатын.