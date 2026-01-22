KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:02, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Давоста бірқатар кездесу өткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Давоста бірқатар кездесу өткізгенін мәлімдеді.

    Мемлекет басшысы Давоста бірқатар кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    - Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Давоста Армения Президенті Ваагн Хачатурянмен, Премьер-министр Никол Пашинянмен, Индонезия Президенті Прабово Субиантомен, Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен, АҚШ Сауда министрі Говард Латникпен және ФИФА президенті Джанни Инфантиномен аз-кем әңгімелесті, - делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, осы жиында Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар