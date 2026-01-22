19:02, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5
Мемлекет басшысы Давоста бірқатар кездесу өткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Давоста бірқатар кездесу өткізгенін мәлімдеді.
- Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Давоста Армения Президенті Ваагн Хачатурянмен, Премьер-министр Никол Пашинянмен, Индонезия Президенті Прабово Субиантомен, Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен, АҚШ Сауда министрі Говард Латникпен және ФИФА президенті Джанни Инфантиномен аз-кем әңгімелесті, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, осы жиында Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты.