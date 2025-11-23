KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:46, 23 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы халықаралық бокс федерациясының президенті атанған Головкинді құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинді World Boxing халықаралық федерациясының президенті болып сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент РК поздравил Геннадия Головкина с назначением на пост главы World Boxing
    Фото: Ақорда

    — Бұл — Геннадий Головкиннің ерен еңбегіне берілген лайықты баға. Даңқты отандасымыз олимпиадалық спорт түрі бойынша халықаралық федерацияны басқаратын Қазақстанның алғашқы өкілі атанды, — делінген құттықтауда.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Геннадий Головкин World Boxing федерациясының президенті болып сайланды.

    Бүгін, 23 қарашада Италия астанасы Римде халықаралық бокс конгресі ұйымдастырылды. Шара барысында World Boxing федерациясының президенті сайлануы тиіс болды. Қазақстанның Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті, аңызға айналған боксшы Геннадий Головкин үміткерлердің бірі ретінде таңдалды.

    Осыған дейін Геннадий Головкин сайлау алдында өзінің алдағы жұмысының негізгі 4 бағытын атады.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Сайлау Бокс Геннадий Головкин Спорт Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар