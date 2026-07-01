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    Мемлекет басшысы Канада Премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Канада Премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтады
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Қасым-Жомарт Тоқаев Канада күні – ұлттық мейрамына орай осы елдің Премьер-министрі Марк Карниге құттықтау жеделхатын жолдады.

    Мемлекет басшысы Канада Премьер-министрін ұлттық мерекемен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Президент еліміз Канадамен достыққа және өзара құрметке негізделген көпжылдық серіктестікті жоғары бағалайтынын атап өтіп, екіжақты байланысты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Марк Карнидің жауапты қызметіне табыс, ал достас Канада халқына құт-береке тіледі. 

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Руанда Президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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