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    Мемлекет басшысы Руанда Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Поль Кагаме мен оның отандастарын Руанда Республикасының ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Руанда Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент жеделхатында Руанда Республикасы Қазақстанның Африкадағы сенімді серіктесі саналатынын атап өтті. 

    Сонымен қатар екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Поль Кагаменің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Руанда халқына құт-береке тіледі.

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Конго президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтаған еді.

     

    Қасым-Жомарт Тоқаев Руанда Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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